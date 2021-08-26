Беларусь и Китай открыли совместный Год регионов

Повысить уровень политического сотрудничества договорились Беларусь и Китай, сообщил в четверг, 26 августа, заместитель министра иностранных дел РБ Николай Борисевич на церемонии открытия Года регионов двух стран, в котором принял участие посол КНР Се Сяоюн, передает БЕЛТА.

В скором времени белорусско-китайские отношения получат статус "железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства". Это будет зафиксировано в совместной декларации, которую мы подпишем в ходе ближайшего визита на высшем уровне", - пояснил замминистра.

Что касается решения о проведении совместного Года регионов, то оно, напоминает агентство, было достигнуто в январе во время телефонного разговора президента Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Кстати, совместное мероприятие является третьим тематическим годом между странами. В 2018 году прошел Год туризма, а в 2019-ом - Год образования.

Взаимодействовать в таком формате стало традицией, констатируют местные обозреватели. Каждая из шести белорусских областей, включая столицу республики, уже установили побратимские связи с рядом провинций Поднебесной. Между городами двух стран подписано около 20 соглашений о сотрудничестве, а в Гуанчжоу, Чунцине и Шанхае действуют генеральные консульства РБ. В ближайшее время появится аналогичная миссия и в Гонконге.

По глубокому убеждению Борисевича, "именно региональное сотрудничество создает основу разностороннего многоуровневого сотрудничества между странами, в особенности с Китаем. Это касается и торгово-экономических связей - прежде всего, и научно-технических, и социально-гуманитарных, и, самое главное, человеческих контактов. Изюминка регионального сотрудничества в том, что оно сближает народы".