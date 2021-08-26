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26.08.2021 19:59
Рубрика: В мире

Более 30 человек пострадали от взрыва возле воинской части в Казахстане

В результате взрыва около воинской части в Жамбылской области Казахстана пострадали порядка 30 человек - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и военнослужащие. Об этом заявил президент республика Касым-Жомарт Токаев.

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На своей странице в Twitter, он написал, что в область, где произошло ЧП, уже вылетели главы Минобороны и МЧС, а также замминистра внутренних дел. "Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения", - написал президент Казахстана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Жамбылской области, пострадавшие в результате взрыва 32 человека доставлены в городскую больницу города Тараза. Воинская часть находится всего на расстоянии менее одного километра от села Кайнар, где проживает 250 человек. В настоящее время идет эвакуация населения. Горит склад с боеприпасами. На место ЧП отправлено 15 расчетов скорой помощи.

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