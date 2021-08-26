Британка, теряющая сознание за рулем, 30 лет пытается получить права

Жительница Великобритании по имени Изабель Стедман уже более тридцати лет борется с необъяснимой фобией, которая мешает ей научиться водить. Уроки вождения женщина начала брать с семнадцати лет и потратила на них больше 10 000 фунтов (миллион рублей), сменив семь инструкторов.

Сейчас Изабель уже 47, но она все еще не готова сдавать на права. Женщина рассказала изданию Mirror, что в момент, когда она садится за руль, ей кажется, будто она никогда не водила раньше. Она тут же начинает волноваться, и вскоре оказывается настолько встревоженной и перегруженной, что ее мозг просто отключается.

Последняя попытка научиться водить закончилась для Изабель тем, что при подъезде к круговому движению она потеряла сознание - инструктору пришлось схватиться за руль и припарковать машину на обочине. После этого горе-водительница, обливаясь слезами, отправилась домой и, опустошенная, проспала несколько часов.

Изабель обращалась за помощью к врачам, лечилась у гипнотизера, но до сих пор не смогла справиться со своей тревожностью. Между тем, у нее есть взрослые дети - дочери 17 лет, сыну 22. Они сейчас тоже учатся вождению и, кажется, получат водительские права раньше мамы.