Указ главы Республики Бурятия от 26 августа 2021 года № 254 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240):

1.1. В пункте 1.3:

1.1.1. В абзаце первом слова "по 31 августа 2021 года" заменить словами "по 30 сентября 2021 года".

1.1.2. В абзаце втором слова "по 31 августа 2021 года" заменить словами "по 30 сентября 2021 года".

1.1.3. В абзаце четвертом слова "по 31 августа 2021 года" заменить словами "по 30 сентября 2021 года".

1.1.4. Абзац восьмой признать утратившим силу.

1.2. В пункте 5:

1.2.1. В абзаце первом слова "по 31 августа 2021 года" заменить словами "по 30 сентября 2021 года".

1.2.2. В абзаце втором слова "по 31 августа 2021 года" заменить словами "по 30 сентября 2021 года".

1.2.3. Абзац шестой признать утратившим силу.

1.3. Абзац восьмой пункта 7.2 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 7.4 слова "по 31 августа 2021 года" заменить словами "по 30 сентября 2021 года".

1.5. В пункте 7.8 слова "по 31 августа 2021 года" заменить словами "по 30 сентября 2021 года".

1.6. В пункте 8:

1.6.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"- соблюдения требований к предельному количеству единовременно присутствующих в помещении обучающихся, определяемому из расчета 4 кв. метра площади помещения на 1 человека, но не более 14 человек;".

1.6.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"- соблюдение требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".".

1.7. В абзаце шестом пункта 9 слова "по 31 августа 2021 года" заменить словами "по 30 сентября 2021 года".

1.8. Пункт 10.12 признать утратившим силу.

1.9. Пункт 15.11 изложить в следующей редакции:

"15.11. В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации принимать решения о приостановлении оказания отдельных видов медицинских услуг медицинскими организациями независимо от организационно-правовой формы собственности, о возможности доступа посетителей в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







