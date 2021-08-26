Четыре способа продлить срок службы кондиционера в автомобиле

Климатическая установка в автомобиле может работать без сбоев довольно долго, если правильно эксплуатировать ее. Есть четыре главных принципа, позволяющие продлить срок службы кондиционера.

Первое и самое важное правило - это регулярная чистка системы кондиционирования. Внешние факторы способны заметно повлиять на показатели ее работы. Большинство автомобилей имеет воздуховоды под лобовым стеклом, пишет aif.ru. Под дефлекторами находится короб для сбора воды, где оседает немало мусора - листьев, почек, тополиного пуха и пыли. Грязь может попасть и внутрь вентиляции.

Как правило, налетом покрыты все поверхности до воздушного фильтра. Для очистки можно воспользоваться обычным пылесосом с насадкой для труднодоступных мест. После сухой уборки следует протереть все раствором воды, спирта и хлоргексидина, чтобы уничтожить скопления микроорганизмов.

Дезинфекция - это второй важный принцип эксплуатации климатической системы. Когда водитель включает печку, теплый воздух идет через холодный испаритель. В результате образуется конденсат - благоприятная среда для размножения бактерий и плесени. Хотя бы раз в год систему нужно дезинфицировать. Есть специальные средства, представляющие собой пену в баллончике. С помощью длинной узкой насадки средство закачивается в дренажное отверстие, благодаря чему камера испарителя очищается от колоний микроорганизмов.

Третий принцип - это частая эксплуатация кондиционера. Его нужно включать даже в морозы, чтобы обеспечить циркуляцию рабочих жидкостей. Любой простой для системы заканчивается плачевно. Образующийся в результате конденсат может повлечь возникновение ржавчины, повреждения стыков трубок. Рассохшиеся элементы могут вызвать разгерметизацию и утечку хладагента.

Для кондиционера важна также постоянная циркуляция смазки. Специальное масло обволакивает насос и патрубки, а также попадает в компрессор. Для того, чтобы система обновила смазку, ей необходимо проработать около получаса. Промежутки между включениями не должны превышать неделю.

И четвертый принцип правильной эксплуатации кондиционера - это продолжительные поездки с ним. Зимой климатическая система сушит воздух и позволяет избежать запотевания стекол. Но включать кондиционер в холода нужно правильно.

Работу системы контролируют несколько датчиков. Они следят за давлением хладагента и температурой воздуха. При минусовых показателях кондиционер не включится, поскольку возрастает риск поломки испарителя, где замерзает конденсат. Поэтому сначала двигатель нужно как следует прогреть, включить печку и только потом - кондиционер.

Поэтому зимой кондиционеру на пользу идут поездки продолжительностью более часа, чтобы автомобиль как следует прогрелся и дал климатической системе поработать как надо. Во время езды стоит время от времени включать режим рециркуляции воздуха, чтобы прогрев шел быстрее.