Депутат оценил идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что увеличение новогодних каникул для работающих пенсионеров нецелесообразно.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров направил письмо министру труда Антону Котякову, в котором предложил увеличить на четыре дня новогодние каникулы для работающих пенсионеров.

"Казалось бы, все во благо людей. Но сразу возникают несколько вопросов. Во-первых, стоит все же спросить самих работающих пенсионеров - им эти дополнительные дни вообще нужны? Думаю, если настолько понадобятся, их можно взять в счет отпуска. Да если этот вопрос вообще актуален - многие пенсионеры, помимо прочего, работают по сдельной системе оплаты. Во-вторых, за чей счет банкет? За счет работающих пенсионеров? Вряд ли этот факт доставит им массу позитивных эмоций. Равно как и работодателю, если эти четыре дня (кстати, почему именно четыре?) оплачиваются ресурсами предприятия. Или за счет бюджета?" - написал Нилов в своем Telegram-канале.

Парламентарий также обратил внимание на то, что сами работающие пенсионеры эту тему не поднимают.

"Людей интересуют гораздо более насущные вопросы. Это возврат индексации пенсий работающим пенсионерам (приходится повторять, но проблема актуальности не теряет). Это несправедливость ежегодного перерасчета пенсий 1 августа - работающие пенсионеры упираются в 3-балльный потолок перерасчета вместо более справедливого 10-балльного лимита. Это невыплата повышенной пенсии сельским пенсионерам, которые продолжают работать", - отметил депутат.

Напомним, новогодние выходные россиян продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.