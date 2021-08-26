Новости

В Прикамье мужчина достал мачете на просьбу надеть маску в магазине 13:05
Еще два региона получат инфраструктурные бюджетные кредиты 13:02
Андрей Воробьев отменил часть коронавирусных ограничений в Подмосковье 12:59
На восстановление дворов в Ялте и Керчи направят 930 млн рублей 12:54
Эксперты оценили, насколько дороже жилье у воды 12:52
В ЦБ рассказали, откуда возьмут средства для выплат пенсионерам и военным 12:47
ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры 12:45
В Прикамье ликвидировали майнинговую ферму террористов 12:41
Родившуюся на борту ВВС США афганскую девочку назвали в честь самолета 12:40
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини 12:38
Менее чем за 2 года в России построили больше 200 новых школ 12:32
Депутат предложила создать региональные комиссии по выплатам нуждающимся семьям 12:29
Наталья Сергунина: В Москве проведут акцию для детей "Первоклассный сентябрь" 12:26
Появилось видео извержения камчатского вулкана Шивелуч 12:20
Корабли БФ покажут в Балтийске и Кронштадте на форуме "Армия-2021" 12:12
Зарипов завершит карьеру после нынешнего сезона 12:10
Оперштаб: В Москве выявлено 1 712 новых случаев COVID-19 12:04
Тренер вратарей сборной России объяснил, почему приглашены пять голкиперов 12:04
Абрамченко назвала стоимость рекультивации свалки 12:00
Власти Москвы назвали средние зарплаты учителей 11:55
Видео: Австралийский фермер посвятил умершей тете сердце из стада овец 11:55
В Хабаровском крае снизят тарифы на электричество для предприятий 11:54
Минцифры разработает новое руководство для продвижения бренда "Госуслуги" 11:50
В Подмосковье задержан директор пансионата после серии избиений пенсионеров 11:48
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 12:29
Рубрика: Власть

Депутат предложила создать региональные комиссии по выплатам нуждающимся семьям

Текст: Дмитрий Гончарук

При начислении социальных выплат нуждающимся семьям с детьми надо и дальше изменять критерии нуждаемости, а также рассматривать каждый конкретный случай, а не принимать решение на основании формальных признаков. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: iStock
В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей

"Наличие квартиры в Москве и наличие двух квартир где-нибудь в заброшенном поселке в районе крайнего Севера - это две большие разницы", - заявила Бессараб RT, комментируя инициативу Минтруда по корректировке правил начисления соцвыплат.

Если недвижимость неликвидна и находится в продаже год и более, то ее нельзя учитывать как критерий, по которому можно снять с семьи статус нуждающихся, убеждена депутат.

"Необходимо в каждом конкретном случае взвешивать решение, и, может быть, необходимо для этого создать комиссию регионального уровня, которая могла бы пересматривать отдельные случаи, чтобы семья могла претендовать на какую-то помощь", - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в Министерстве труда и социальной защиты хотят изменить критерии начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Изменения должны затронуть квоты на автотранспорт. Пока что семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты, при рассмотрении заявок учитываются даже транспортные средства в розыске или под арестом. По новым правилам при решении о выплатах такие автомобили учитываться не будут.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

СК РФ назвал фамилию подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты