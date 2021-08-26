Депутат предложила создать региональные комиссии по выплатам нуждающимся семьям

При начислении социальных выплат нуждающимся семьям с детьми надо и дальше изменять критерии нуждаемости, а также рассматривать каждый конкретный случай, а не принимать решение на основании формальных признаков. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Наличие квартиры в Москве и наличие двух квартир где-нибудь в заброшенном поселке в районе крайнего Севера - это две большие разницы", - заявила Бессараб RT, комментируя инициативу Минтруда по корректировке правил начисления соцвыплат.

Если недвижимость неликвидна и находится в продаже год и более, то ее нельзя учитывать как критерий, по которому можно снять с семьи статус нуждающихся, убеждена депутат.

"Необходимо в каждом конкретном случае взвешивать решение, и, может быть, необходимо для этого создать комиссию регионального уровня, которая могла бы пересматривать отдельные случаи, чтобы семья могла претендовать на какую-то помощь", - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в Министерстве труда и социальной защиты хотят изменить критерии начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Изменения должны затронуть квоты на автотранспорт. Пока что семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты, при рассмотрении заявок учитываются даже транспортные средства в розыске или под арестом. По новым правилам при решении о выплатах такие автомобили учитываться не будут.