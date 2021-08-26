Доля нелегальных товаров в России за пять лет сократилась вдвое

Доля нелегальной продукции по большинству товаров за пять лет сократилась в два раза. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

Ведомство отмечает, что это произошло благодаря предпринимаемым комплексным мерам и введению цифровой маркировки.

"Введение оборотных штрафов позволило сократить объем фальсифицированного автомобильного топлива с 20% до 7% от объема рынка. Аналогичного результата мы добились за счет сертификации цемента. А самый весомый вклад в борьбу с нелегальным оборотом внесла маркировка", - цитирует ТАСС главу министерства Дениса Мантурова.

Как отметили в ведомстве, что на российском рынке маркировка является обязательной пока в отношении девяти видов продукции, но цель - к 2024 году охватить всю важнейшую номенклатуру.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял о том, что введение обязательной маркировки медизделий поможет освободить рынок от фальсификата.