Доработанный вариант танка Т-14 "Армата" показали на "Армии-2021"

Основные боевые танки Т-14 на базе тяжелой унифицированной платформы "Армата" участвуют в международном военно-техническом форуме "Армия" с 2017 года. Первые показы закономерно вызвали настоящий ажиотаж как среди российских и иностранных специалистов, так и среди обычных посетителей выставки.

Если раньше новинка отечественного танкостроения демонстрировалась за ограждениями, то теперь "четырнадцатый" стали показывать открыто, и любой желающий может ознакомиться с особенностями его конструкции.

С каждым годом более подробной становилась и размещенная на стоящих рядом щитах сопроводительная информация. Например, сообщалось, что танк весит 55 тонн, а не 48, как ранее указывалось во многих неофициальных источниках.

Также были обнародованы данные о размерах: длина составляет 10,8 метра, ширина, - 3,9 метра, а высота - 3,3 метра. В качестве вооружения применена 125-мм пушка и один пулемет ПКТМ. Упоминалось, что обеспечена возможность установки артиллерийской системы большего калибра.

Мощность двигателя составляет 1500 л.с. Максимальная скорость по шоссе 75 - 80 км/ч. Запас хода - 500 км.

Отмечалось, что оригинальная компоновка танка обеспечивает комфортное размещение экипажа из трех человек в передней наименее уязвимой части танка - в высокозащищенном обитаемом отделении управления, изолированном от топлива и боеприпасов.

Также появились данные о наличии динамической защиты нового поколения и комплекса средств активной защиты.

В текущем году на форум привезли боевую машину, прошедшую некоторые доработки, например она получила новые усиленные опорные катки, аналогичные тем, что имеются у бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16, которая проходит испытания на полигоне в Кубинке. Теперь рядом с пушкой видна "заглушка" под второй спаренный пулемет.

Как считают некоторые эксперты, именно в таком виде Т-14 пойдут в армию, и сухопутные войска России первыми в мире получат танки принципиально нового поколения.