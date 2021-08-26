Елена Стрельникова: Программу "Семейной ипотеки" желательно утвердить на постоянной основе

Программа "Семейная ипотека" продлена до 2024 года. Это дает многим молодым семьям возможность улучшить свои жилищные условия. Социальный предприниматель Елена Стрельникова считает, что в современных условиях такая поддержка - единственный способ обзавестись собственным жильем.

"К сожалению, для подавляющего числа россиян ипотека - это единственный способ приобрести собственное жилье. Но требования банков о сумме первоначального взноса и высокая ставка зачастую не позволяют взять на себя и эти обязательства. Особенно семьям, в которых есть маленькие дети, требующие на себя больших расходов. Господдержка в виде программы "Семейная ипотека" облегчает молодым семьям получение ипотеки и делает возможным осуществление мечты о собственном жилье. Как мне кажется, такую поддержку стоит утвердить на постоянной основе. И работать над дальнейшим смягчением условий программы".

Напомню, программа "Семейная ипотека" запущена в 2018 году. Воспользоваться льготным кредитом сегодня могут семьи с одним и более ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Первоначальный взнос по программе составляет 15% от стоимости жилья. Процентная ставка по кредиту составляет до 6% годовых. Государство берет на себя обязательство возместить разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой.

О популярности программы говорит статистика. Так, по данным ДОМ.РФ, в первом полугодии 2021 года возможностями "Семейной ипотеки" воспользовались 292 тысячи российских семей.