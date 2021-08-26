ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что речь идет о компании, управляющей агрегатором Booking.com.

Ведомство возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства после обращения "ОПОРЫ России". Общественная организация вступилась за малый и средний отельный бизнес, который больше всего страдает от политики агрегатора. В декабре 2020 года после рассмотрения дела ФАС России установила, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com.

ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц.

До настоящего момента компания не исполнила предписание.