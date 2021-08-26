Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5%

Инфляционные ожидания россиян в августе снизились на 0,9 п. п., до 12,5% после роста в июле, но оставались вблизи многолетних максимумов, следует из материалов Банка России.

При этом, наблюдаемая населением инфляция в августе не изменилась, ее медианная оценка - 16,5%.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году.

Согласно данным Росстата, на прошлой неделе самыми подорожавшими продуктами стали колбаса полукопченая и варенокопченая (плюс 0,9%), а также сосиски и сардельки (плюс 0,8%). Говядина, свинина выросли в цене на 0,6%, мясо кур - на 0,3%, баранина - на 0,2%.