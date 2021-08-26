Кардиолог объяснил, как избавиться от плохого холестерина без лекарств

Кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков рассказал о более эффективной утилизации плохого холестерина у тех, кто регулярно практикует тренировки. Врач порекомендовал "всем пациентам с повышенным холестерином" кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере минимум 30 минут в день.

"Это не просто совет, а фактически медицинское назначение. Хорошая физическая активность иногда дает больший эффект, чем лекарства", - отметил кардиолог в интервью "Доктору Питеру".

Сочетая физические нагрузки с правильным питанием, можно снизить холестерин на 20-30 процентов за счет похудения, отметил доктор.

Между тем, при высоком холестерине не стоит заменять жирное мясо субпродуктами. Сердце, мозги, почки - источники холестерина, ранее предупредила ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, кардиолог Ольга Молчанова.

Врачи предупреждают, что людям с повышенным или пониженным уровнем холестерина следует наблюдаться у кардиолога. Он же, если есть такая необходимость, выпишет нужные препараты.