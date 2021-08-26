Kia Rio снимут с конвейера. На смену придут кроссоверы

Корейская марка Kia намерена снять с конвейера семейство Rio. Речь идёт о седане и хэтчбеке для авторынка США, которые собирают на мексиканском автозаводе.

Компания планирует свернуть продажи Rio уже в конце текущего года. Всему виной слабый спрос на данные легковые автомобили. В последние годы реализация Rio в Северной Америке сократилась почти в 1,5 раза.

Как пишет Automotive News, Kia сконцентрируется на производстве кроссоверов и электрокаров. Самой доступной моделью бренда в США станет Forte (Cerato).

В Северной Америке Rio обновился в 2020 году. Модель базируется на платформе i20. Седан и хэтчбек предлагаются с безальтернативным 1,6-литровым двигателем. Коробки - 6-ступенчатые "механика" или "автомат".

В России Rio является самой популярной иномаркой. Семейство представлено седаном и кросс-хэтчбеком. Первый стоит от 919 900 рублей, второй - от 1 039 900 рублей. Машины оснащаются "атмосферниками" объёмом 1,4 литра (100 л. с.) и 1,6 литра (123 л. с.). Коробки - либо 6МКП, либо 6АКП.