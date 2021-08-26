Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 20 августа 2021 года выросли на $1,8 млрд и составили $595,6 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

В них отмечается, что по состоянию на 13 августа международные резервы составляли $593,8 млрд.

Международные резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки, отмечает регулятор.

Ранее стало известно, что Россия получила от Международного валютного фонда $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда. Соответствующее решение МВФ вступило в силу 23 августа. Оно предполагает распределение между странами-участницами SDR на $456 млрд.