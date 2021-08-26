Минфин: Рост экономики в России достиг допандемийного уровня

Рост российской экономики достиг допандемийного уровня. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

Он отметил, что из-за чрезмерной мировой антикризисной поддержки выросло инфляционное давление.

"Необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и т.д.", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что в российской экономике успешно проводится контрциклическая политика. В первом полугодии рост экономики достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его.

О том, что Россия прошла самый сложный экономический период лучше других стран, ранее заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, кризис в стране не приобрел массового характера, и удалось сохранить макроэкономическую стабильность.