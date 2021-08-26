Указ губернатора Новгородской области от 25 августа 2021 года № 402 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", заменив в графе 3 строки 6 приложения № 1 к названному указу слова "до 21.00 ежедневно" на "до 00.00 ежедневно".

2. Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







