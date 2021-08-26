Пенсионеры получат президентские 10 тысяч рублей в конце следующей недели

Пенсионеры получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на банковские карты уже в конце следующей недели. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе совещания "Единой России" .

"Сложилась традиция, что такого рода единовременные выплаты мы производим в один день. На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсии на банковскую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Это 30 млн 700 тысяч человек", - сказал он.

С 3 сентября единовременные выплаты получат те пенсионеры, которые получают пенсии с помощью доставки на дом. Это 12 млн 700 тысяч человек, добавил Котяков.

Всего эти выплаты охватят больше 43 млн пенсионеров.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. На съезде "Единой России" он пояснил, что выплаты получат все пенсионеры, как работающие, так и неработающие.