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форум армия-2021
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
26.08.2021 15:55
Текст: Иван Петров

Первый ударный беспилотник "Альтиус" поступит в войска уже осенью

На вооружение первый ударный беспилотник "Альтиус" поступит совсем скоро. По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, это произойдет уже этой осенью.

"Осенью уже получим в войска первый комплекс "Альтиус" в ударном варианте", - сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2021" замглавы военного ведомства.

Фото: скриншот RT на русском / youtube
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Военачальник напомнил, что в войска уже поступают и применяются ударные беспилотники "Форпост" и "Иноходец" (другое название - "Орион"). Кроме того, в рамках форума "Армия-2021" были подписаны госконтракты на дополнительную серийную поставку ударных беспилотников "Форпост-Р" и первую серийную поставку беспилотников "Иноходец-РУ" (другое название - "Сириус").

"Также подписаны контракты на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих и разрабатываемых ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в военном ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" поступят в войска в 2023 году.

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