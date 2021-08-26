Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" поступят в войска в 2023 году

Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" (другое название - "Сириус") начнут поступать в войска в 2023 году. Об этом в четверг в пресс-центре форума "Армия-2021" сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Накануне госконтракт на поставку "Иноходцев-РУ" был подписан между Минобороны России и компанией "Кронштадт" в рамках форума "Армия-2021".

Отмечается, что "Иноходец-РУ" - это дальнейшее развитие проекта ударных беспилотников "Иноходец" (другое название - "Орион").

"Иноходец-РУ" - разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, имеет два двигателя. Максимальная взлетная масса аппарата - 2 тонны, максимальная боевая нагрузка - 300 кг, крейсерская скорость - 180 км/ч, продолжительность полета - до 20 часов, боевой радиус применения - 1 000 км.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве РФ военно-промышленный комплекс, в интервью "РГ" рассказывал о новых российских разработках в сфере ударной беспилотной авиации.

"В настоящее время разрабатываются разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности "Охотник", "Альтиус-РУ", "Иноходец-РУ", "Иноходец-БЛА", "Форпост-Р". Они не только не уступают зарубежным образцам, но по некоторым характеристикам даже превосходят их, в частности по максимальной дальности применения оружия", - отмечал чиновник.