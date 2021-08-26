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Рубрика: В мире

Пушков: Президент Эстонии "подложила свинью" Украине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями "подложила свинью" Киеву. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Она не только заявила, что Украина совершенно не готова - и еще много десятилетий не будет готова - к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику", - написал политик в Telegram.

Напомним, Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС. Она также посоветовала не вкладывать деньги в экономику Украины из-за риска потери вложений.

По словам Пушкова, Кальюлайд "не оставила камня на камне" от лозунга "Украина це Европа". Получилось как в поговорке: "Платон мне друг, но истина дороже". Лидер Эстонии также намекнула, что Украине еще очень далеко даже до Прибалтики.

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