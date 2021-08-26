ФСБ показала кадры задержания "черных" ритуальщиков

"Стой! Руки за спину", - по команде сотрудников ФСБ мужчина выскакивает из машины и ложится на асфальт. После чего называет свою фамилию, имя, отчество и год рождения. На вопрос знает ли он, за что задержан, отвечает - "приблизительно".

По данным УФСБ по Москве и Московской области, сотрудники дежурных частей столичных отделов полиции по районам Нагорный и Северное Измайлово длительное время систематически получали крупные суммы денег от представителей ритуального агентства. Полицейские "сливали" ритуальщикам служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти граждан.

Причем судя по кадрам оперативной съемки, ритуальщики вели в тетради записи о потенциальных "клиентах",- родственниках усопших, которые им передавали из полиции. Например: "Собес. Алкаши, денег нет!". Или пометки: "жив", "висяк", "в работе - до дня выдачи" и приписка с фамилией участкового, который занимался оформлением. Кто-то из родственников отказался от услуг ритуальщиков по перевозке тела - об этом тоже есть записи.

Всего, по данным ФСБ, было задержано пять человек участвовавших в преступной схеме. Неделю назад 20 августа при попытке пересечения государственной границы РФ был задержан организатор преступной схемы, который попытался скрыться на Украине. Во время обысков в офисе похоронной компании, дверь в которую пришлось вскрывать болгаркой, были изъяты доказательства противоправной деятельности. Любопытно, что у руководителя похоронной компании в машине оперативники обнаружили поддельный пропуск с символикой УФСБ.