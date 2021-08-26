Мосгордума примет закон о нарушении тишины водителями в первоочередном порядке

Сразу после летних каникул депутаты Московской городской Думы рассмотрят законопроект о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами. "Готовы как можно быстрее законодательно решить эту проблему", - сообщил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин предложил усилить наказание для автомобилистов, преднамеренно нарушающих тишину. Штраф для них составляет 500 рублей, градоначальник предложил увеличить его в 10 раз - до 5 тысяч. Этому предложению поспособствовали многочисленные жалобы москвичей. Летом многим мешает спать рев мотоциклов, носящихся без глушителей по пустым дорогам, и громкая музыка из открытых окон автомобилей.

"Мы знаем об этой актуальной проблеме, москвичи и нам часто жалуются на шум за окнами в ночное время", - говорит Шапошников. По его словам, законопроект будет рассмотрен депутатами в первоочередном порядке.