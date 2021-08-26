Новости

Сербский министр отметил братские отношения Белграда и Москвы 22:24
Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5% 22:15
Минфин: Рост экономики в России достиг допандемийного уровня 22:14
Витория высказался об отставке с поста главного тренера "Спартака" 22:12
Мосгордума примет закон о нарушении тишины водителями в первоочередном порядке 21:55
Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд 21:45
ЦСКА и "Спартак" проиграли свои матчи на Кубке мэра Москвы 21:41
СМИ: В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва 21:36
Менее 2 тысяч военнослужащих в Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 21:32
Защитник "Манчестер Сити" Менди обвиняется в изнасиловании 21:14
В Кабуле прогремел третий взрыв 21:11
Памфилова назвала пока невозможным электронное голосование по всей стране 20:31
В Крыму отменили требование QR-кодов вакцинации для школьных линеек 20:28
ФАС: Проверки производителей арматуры проходят в штатном режиме 20:20
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60 20:18
Памфилова: ЦИК каждый день фиксирует попытки дискредитации выборов в РФ 20:17
Более 30 человек пострадали от взрыва возле воинской части в Казахстане 19:59
В Болгарии в результате пожара на оружейном складе погиб человек 19:49
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей 19:45
Свечников подписал новый контракт с "Каролиной" на 8 лет 19:18
Минздрав: У привившихся от COVID-19 гораздо реже бывают осложнения 19:15
В Москве "треш-блогеры" задержаны во время стрима 19:08
Наставниками "Голоса. 60+" станут Леонтьев, Намин, Вайкуле и Газманов 19:04
В Москве пробки достигли 9 баллов 18:57
"Крылья Советов" обыграли "Уфу" в гостях 18:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 21:55
Рубрика: Власть

Мосгордума примет закон о нарушении тишины водителями в первоочередном порядке

Текст: Ирина Рыбникова

Сразу после летних каникул депутаты Московской городской Думы рассмотрят законопроект о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами. "Готовы как можно быстрее законодательно решить эту проблему", - сообщил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Фото: iStock
Прокуратура проверит, громко ли шумят самолеты в Петербурге

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин предложил усилить наказание для автомобилистов, преднамеренно нарушающих тишину. Штраф для них составляет 500 рублей, градоначальник предложил увеличить его в 10 раз - до 5 тысяч. Этому предложению поспособствовали многочисленные жалобы москвичей. Летом многим мешает спать рев мотоциклов, носящихся без глушителей по пустым дорогам, и громкая музыка из открытых окон автомобилей.

"Мы знаем об этой актуальной проблеме, москвичи и нам часто жалуются на шум за окнами в ночное время", - говорит Шапошников. По его словам, законопроект будет рассмотрен депутатами в первоочередном порядке.

В регионах Власть Право Административное право Власть Работа власти Регионы Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
Захарова: Россиян не было на месте теракта у аэропорта Кабула
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты