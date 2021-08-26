Собянин предложил изменить наказание для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил усилить наказание для автомобилистов, преднамеренно нарушающих тишину.

"Отдельные "отмороженные" автомобилисты достали москвичей, - написал глава города в блоге на своем персональном сайте. - Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Сегодня на встрече с жителями снова подняли этот вопрос. Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку? Существующие федеральные административные наказания - совсем никакие. Штраф 500 руб. С учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные - им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами".

По мнению Собянина, минимальный штраф должен быть 5 тысяч рублей. Причем, привязать его надо к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Кроме того, пишет мэр, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется.

Свои предложения об усилении ответственности за подобные нарушения Собянин пообещал направить в Госдуму.