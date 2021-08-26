Под Воронежем завели дело о гибели рыбы из-за коммунальной аварии

Полиция воронежского райцентра Россошь возбудила уголовное дело о загрязнении вод (статья 250 УК РФ). Причиной стала массовая гибель рыбы в реке Старая Калитва, куда из-за аварии коллектора несколько дней стекали нечистоты 60-тысячного города.

Напомним, утром 22 августа в Россоши прорвало центральный канализационный коллектор. Вскоре в половине города была отключена подача воды - без нее остались 300 многоквартирных домов общим населением более 33 тысяч человек и 19 социальных объектов, среди них две больницы. Прекратили работу детские сады.

Устранить аварию удалось лишь через четверо суток. Заменен 91 метр трубопровода, в 7.40 четверга городская система водоснабжения вышла на нормальный режим работы, сообщил глава региона Александр Гусев. Во время пуска воды произошла локальный порыв сетей, без воды остаются несколько улиц.

- В СК направлены материалы для решения о возбуждении еще одного уголовного дела - теперь о халатности должностных лиц администрации города Россошь, - сообщили в прокуратуре региона. Разрушившийся коллектор построен в 2005 году.