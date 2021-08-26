Умерший от COVID-19 ярославский депутат выступал против вакцинации

Глава фракции КПРФ в Ярославской областной думы Александр Воробьев, по сообщению ряда СМИ, последовательно выступал против вакцинации от COVID-19. 25 августа депутат скончался в реанимации от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Воробьев почувствовал недомогание в начале августа и лечился дома. А когда обратился к медикам, поражение легких достигло 60 процентов. Врачи не смогли его спасти.

Соболезнование семье 72-летнего политика выразил председатель областной думы Михаил Боровицкий.

- Александр Васильевич, несомненно, был одним из самых ярких политиков Ярославской области. Он прошел путь от общественного активиста до регионального парламентария. Александр Васильевич всегда и на все имел свое собственное мнение, занимал твердую позицию и не отступал от своих принципов, - сказал Боровицкий.