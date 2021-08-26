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26.08.2021 14:05
Рубрика: Происшествия

В Москве блогеры распылили газовый баллон на прохожую

Текст: Сергей Бабкин

На востоке Москвы мужчины распылили на незнакомую женщину газ ради хайпа в соцсетях. Ролик блогеров изучают в прокуратуре столицы, сообщает Telegram-канал ведомства.

В Тюмени школьница попала в больницу после селфи на крыше поезда

Инцидент произошел в Измайловском парке. Авторы видео встретили прохожую и начали к ней приставать. После этого они распылили ей в лицо перцовый газ.

Прокуратура поручила полиции провести доследственную проверку. Расследование взято на контроль надзорного органа.

Это уже не первый скандал с московскими блогерами разных мастей. Не так давно один из микроинфлюэнсеров ради хайпа привязал девушку на крышу автомобиля. А компания "приколистов" из Instagram "в шутку" угнала автомобиль у водителя такси.

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