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26.08.2021 03:53
Рубрика: Происшествия

На Камчатке продлили запрет на посещение озера, где упал Ми-8

Текст: Юлия Гарднер

Запрет на посещение Курильского озера на Камчатке, куда упал Ми-8, продлили до 6 сентября.

Росавиация начала проверку перевозчика после крушения Ми-8 на Камчатке

"Кордон "Озерный" закрыт для посещения до завершения работ, связанных с ликвидацией последствий авиационного происшествия, до 6 сентября", - сообщили РИА Новости в Кроноцком заповеднике.

Ранее ограничение вводили до 25 августа.

Напомним, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро 12 августа. На борту находились 16 человек, в том числе три члена экипажа. Спастись смогли восемь из них. Винтокрылую машину со дна озера будут поднимать с помощью понтонной конструкции.

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