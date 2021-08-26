На Камчатке продлили запрет на посещение озера, где упал Ми-8

Запрет на посещение Курильского озера на Камчатке, куда упал Ми-8, продлили до 6 сентября.

"Кордон "Озерный" закрыт для посещения до завершения работ, связанных с ликвидацией последствий авиационного происшествия, до 6 сентября", - сообщили РИА Новости в Кроноцком заповеднике.

Ранее ограничение вводили до 25 августа.

Напомним, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро 12 августа. На борту находились 16 человек, в том числе три члена экипажа. Спастись смогли восемь из них. Винтокрылую машину со дна озера будут поднимать с помощью понтонной конструкции.