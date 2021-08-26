На камчатском вулкане Шивелуч зафиксировали обвалы раскаленного грунта

На Камчатке нарастает активность вулкана Шивелуч. Как сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, там фиксируют крупные обвалы раскаленного материала с образованием лавин.

"Вулканическая активность Шивелуча продолжает нарастать. Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскаленные лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов", - рассказал сотрудник Ключевской вулканостанции Института Юрий Демянчук.

Нахождение в районе вулкана сейчас крайне опасно для людей, но предупреждения, про словам ученого, не останавливают туристов: "Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри него может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы".

Напомним, что этот вулкан активизировался в конце июля - после сильного землетрясения на Аляске. Специалисты не исключают, что возросшая активность исполина может вызвать мощное извержение. По их расчетам пепел может подняться на высоту до 12 километров.

Справка "РГ"

Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Первоначальное название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.