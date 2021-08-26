Почему банки списывают соцвыплаты со счетов граждан

Банки должны будут вернуть списанные в счет погашения кредитов средства, которые государство дало гражданам в качестве поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

С проблемой автоматического списания со счетов средств, которые люди получают от государства в сфере социальных выплат, столкнулись жители всех регионов. Но на Дальнем Востоке таких особенно много: здесь помощь начали получать пострадавшие в результате летнего паводка. Так что возвращать банкам есть что. Между тем в правительстве Амурской области рассказали, каким образом можно избежать потери денег.

По закону есть 19 видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Например, пенсии по случаю потери кормильца, маткапитал, помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

- Амурчане получают средства на ликвидацию последствий ЧС в домовладениях, - сказала министр соцзащиты населения области Наталья Киселева. - Но некоторые не имеют возможность их снять. Деньги списываются в счет задолженности по имеющимся кредитам.

Наталья Киселева напомнила, что при введении режима ЧС гражданам выплачивается по десять тысяч рублей "за нарушение условий жизнедеятельности" на каждого члена семьи, по 50 и по 100 тысяч полагается тем, кто утратил имущество первой необходимости. При перечислении гражданину средства определенным образом кодируются. То есть получают "метку", что относятся к категории госпомощи. И не могут сниматься ни по каким исполнительным листам. Но если человек переводит их на другие свои счета, то там уже никакой метки нет, сумма становится обезличенной. И средства могут списаться автоматически, ведь для службы судебных приставов это самые обычные деньги. Такие случаи уже происходили в Амурской области. Недавний пример привела помощник руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Наталья Шевченко.

По закону есть 19 видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание

- К нам обратилась женщина. Когда стали разбираться, выяснилось, что она получила на расчетный счет детское пособие в размере десяти тысяч рублей, которое было закодировано Пенсионным фондом. Перевела на другой свой расчетный счет. Средства, потеряв свою кодировку, уже подлежали списанию. Когда деньги поступают к нам, они должны быть перечислены взыскателю в течение пяти дней, - пояснила представитель службы судебных приставов.

Пока сумму не перечислили взыскателю, можно попытаться ее вернуть, доказав, что это была социальная выплата.

Подобное случается и когда люди берут кредит.

- Мы всегда говорим клиентам о том, что для его оплаты необходимо заводить отдельный счет. В противном случае, если госвыплата поступит на него, то может быть списана как очередной платеж или долг по кредиту. Ведь гражданин изначально подписывает с банком соглашение о разрешении на списание средств с данного расчетного счета, - рассказала помощник управляющего ПАО Сбербанк России Ольга Васильева.

Так что один из эффективных способов защитить деньги от списания - просто обналичить их.