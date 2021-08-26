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26.08.2021 05:39

Почему банки списывают соцвыплаты со счетов граждан

Текст: Сергей Набивачев (Амурская область)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 194(8545)
Банки должны будут вернуть списанные в счет погашения кредитов средства, которые государство дало гражданам в качестве поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

С проблемой автоматического списания со счетов средств, которые люди получают от государства в сфере социальных выплат, столкнулись жители всех регионов. Но на Дальнем Востоке таких особенно много: здесь помощь начали получать пострадавшие в результате летнего паводка. Так что возвращать банкам есть что. Между тем в правительстве Амурской области рассказали, каким образом можно избежать потери денег.

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По закону есть 19 видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Например, пенсии по случаю потери кормильца, маткапитал, помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

- Амурчане получают средства на ликвидацию последствий ЧС в домовладениях, - сказала министр соцзащиты населения области Наталья Киселева. - Но некоторые не имеют возможность их снять. Деньги списываются в счет задолженности по имеющимся кредитам.

Наталья Киселева напомнила, что при введении режима ЧС гражданам выплачивается по десять тысяч рублей "за нарушение условий жизнедеятельности" на каждого члена семьи, по 50 и по 100 тысяч полагается тем, кто утратил имущество первой необходимости. При перечислении гражданину средства определенным образом кодируются. То есть получают "метку", что относятся к категории госпомощи. И не могут сниматься ни по каким исполнительным листам. Но если человек переводит их на другие свои счета, то там уже никакой метки нет, сумма становится обезличенной. И средства могут списаться автоматически, ведь для службы судебных приставов это самые обычные деньги. Такие случаи уже происходили в Амурской области. Недавний пример привела помощник руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Наталья Шевченко.

По закону есть 19 видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание

- К нам обратилась женщина. Когда стали разбираться, выяснилось, что она получила на расчетный счет детское пособие в размере десяти тысяч рублей, которое было закодировано Пенсионным фондом. Перевела на другой свой расчетный счет. Средства, потеряв свою кодировку, уже подлежали списанию. Когда деньги поступают к нам, они должны быть перечислены взыскателю в течение пяти дней, - пояснила представитель службы судебных приставов.

Пока сумму не перечислили взыскателю, можно попытаться ее вернуть, доказав, что это была социальная выплата.

Подобное случается и когда люди берут кредит.

- Мы всегда говорим клиентам о том, что для его оплаты необходимо заводить отдельный счет. В противном случае, если госвыплата поступит на него, то может быть списана как очередной платеж или долг по кредиту. Ведь гражданин изначально подписывает с банком соглашение о разрешении на списание средств с данного расчетного счета, - рассказала помощник управляющего ПАО Сбербанк России Ольга Васильева.

Так что один из эффективных способов защитить деньги от списания - просто обналичить их.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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