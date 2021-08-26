Путин отправится на Дальний Восток 1 сентября

Рабочая поездка президента на Дальний Восток начнется 1 сентября. В программе - Восточный экономический форум, совещание по развитию региона и общение со школьниками.

В День знаний Владимир Путин посетит "Всероссийский детский центр "Океан", пообщается со школьниками. В Восточном экономическом форуме, который пройдет 2-4 сентября во Владивостоке, глава государства также примет участие - в пленарном заседании очно, хотя оно и пройдет в смешанном формате (будет и видеоконференция).

"Поскольку форум состоит из достаточного большого количества панельных дискуссий и заседаний, то в целом рассматривается возможность проведения встречи с модераторами, спикерами сессий - чтобы они рассказали президенту о том, как они работали", - сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что это будет 3 сентября, в заключительный день перед пленаркой, чтобы Владимир Путин получил полную картину вопросов, которые обсуждаются.

Сейчас готовится выступление президента на пленарке, в окончательном виде оно будет доработано им самим, рассказал Песков. Также Путин традиционно проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. "Он делает это каждый раз", - напомнил пресс-секретарь президента. Будет представлена интерактивная презентация результатов развития. Прорабатываются и другие мероприятия, заметил Песков.