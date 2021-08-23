В рамках ВЭФ пройдут более 70 деловых мероприятий

В рамках Восточного экономического форума состоятся более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные конференции. Расширенная программа опубликована на официальном сайте ВЭФ.

По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, форум имеет большое практическое значение для Дальнего Востока, поскольку способствует привлечению инвестиций, обмену информацией, мнениями и опытом о взаимодействии с бизнесом.

"Мы хотим одного - добиться от наших коллег из федеральных министерств и ведомств, руководства регионов, чтобы они постоянно держали в фокусе своего внимания вопросы, влияющие на развитие ДФО, в том числе и задачи, которые ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - отметил он.

Ключевая тема ВЭФ: "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Основная программа разделена на четыре основных тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток - новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

Главным событием ВЭФ станет пленарное заседание с участием лидеров стран АТР, которое состоится 3 сентября.

В рамках деловой программы также состоятся бизнес-диалоги: "Россия - АСЕАН", "Россия - Корея", "Россия - Япония", "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Европа". Также запланированы обсуждение Большого евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции, Международная конференция АТЭС по высшему образованию и Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.