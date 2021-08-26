Внедрение цифровых технологий - условие конкурентоспособности отдельных предприятий и экономики страны в целом. О том, как происходит инновационная трансформация ПАО "Русполимет", в интервью "РГ" рассказал генеральный директор предприятия Максим Клочай.

Максим Клочай: "Без цифровой трансформации мы не смогли бы достичь тех успехов в развитии предприятия, которые есть сейчас". Фото: ПАО "Русполимет"

Максим Викторович, "Русполимет" начал процесс цифровизации в 2019 году, когда был внедрен первый и основной этапа программно-аппаратного комплекса SAP S4/HANA - системы, предоставляющей аналитику для бизнес-решений. Это знаковый проект для предприятия, отмечающего в этом году 155-летний юбилей. Как вы оцениваете эффект от внедрения цифровых технологий?

Максим Клочай: Реализация первого этапа цифровой модернизации позволила нам синхронизировать новые технические и технологические процессы, внедренные в период долгосрочной программы диверсификации производства. Для эффективной работы новое автоматизированное оборудование стало требовать к себе соответствующего отношения. Это подтолкнуло предприятие к реализации одного из самых масштабных проектов по развитию бизнеса, который по сути стал первым нашим шагом к цифровой трансформации.

За прошедшие два года с начала промышленной эксплуатации комплекса SAP S4/HANA пользователями системы уже наработан опыт, который помогает коллективу двигаться дальше. Эффект от внедрения диджитал технологий ошеломляющий. Цифровизация позволила предприятию выйти на новый уровень сотрудничества с партнерами по бизнесу, особенно с зарубежными - теперь общение идет на "одном языке", значительно снизились сроки выполнения заказов, все бизнес-процессы стали прозрачными и понятными, появилась возможность принятия оптимальных управленческих решений при помощи встроенных аналитических инструментов.

Со старта проекта в октябре 2017 года прошло четыре с половиной года. Как вы считаете, поставленная тогда цель оправдала вложенные средства, силы?

Максим Клочай: Внедрение системы было абсолютно правильным шагом, и полученные результаты это подтверждают. Без цифровой трансформации мы не смогли бы достичь тех успехов в развитии предприятия, которые имеем сейчас. За прошедший период удалось добиться некоторого уровня комфорта в использовании данной системы. Сформировалось доверие к ней, и сейчас вся компания живет в едином информационном поле, позволяющем эффективно управлять всеми бизнес-процессами предприятия.

Мы начали двигаться дальше, от цифровизации процессов к цифровой трансформации компании. Расписали дорожную карту по развитию информационной системы на ближайшие 4 года. Это касается не только цифр, отчетов, но и действий сотрудников. Управление кадровым потенциалом и его развитие на таком предприятии, как наш "Русполимет", просто необходимо. Бизнес находится в постоянном движении вперед: создаются новые производства, приобретается новое оборудование, разрабатываются новые технологии. И компетенции персонала должны соответствовать технологическим процессам, чтобы повысить эффективность производства и качество конечного продукта.

Над чем работаете сейчас?

Максим Клочай: Полученный опыт по внедрению основного этапа цифровизации позволил нам в кратчайшие сроки, даже с опережением графика, завершить внедрение SAP HCM "Управление персоналом". Это надежная специализированная система оптимизации кадровых процессов. Она представляет собой среду, в которой синхронно и комплексно решаются задачи повседневного учета персонала, расчета зарплаты, всех начислений и удержаний. В рамках этого единого информационного пространства объединяются все бизнес-процессы и данные, касающиеся персонала. Полное погружение в проект всех заинтересованных специалистов позволило нам добиться положительного результата.

Фото: ПАО "Русполимет"

Внедрение проекта происходило в течение нескольких месяцев, оно завершилось в начале мая. Комплексный подход SAP HCM помог в решении многих проблем, с которыми ранее сталкивались специалисты предприятия, работающие с персоналом или занимающиеся расчетом заработной платы. Благодаря внедрению данного проекта сократилось время на выполнение рутинных операций. К примеру, автоматизировано формирование кадровой документации и отчетности по организационной структуре. Реализована возможность формирования гибкой отчетности по персоналу и расчет заработной платы в временных периодах в реальном времени. Построена расширяемая архитектура, позволяющая в дальнейшем реализовать дополнительные возможности. Использование единой архитектуры SAP исключило ошибки загрузки и ручной корректировки данных, что повлияло на сроки закрытия бухгалтерского учета.

Благодаря реализации этого проекта мы создали рабочую среду, способствующую достижению целей сотрудников и бизнеса. В первую очередь произошла автоматизация базовых HR-процессов: расчет зарплаты, учет рабочего времени, управление вознаграждением, управление талантами с помощью мощного решения для подбора персонала, адаптации сотрудников, управления эффективностью обучения, развития и планирования преемственности. Это позволило обеспечить эффективную работу различных категорий сотрудников на современном уровне. С помощью специальных инструментов системы для аналитики и планирования персонала стало возможно принимать решения, повышающие производительность труда и результаты работы.

Предпосылками для преобразований, которые вошли в общую масштабную трансформацию предприятия, основанную на принципах Индустрии 4.0, стал ряд взаимосвязанных проблем, существовавших из-за особенностей производства "Русполимета". Среди них - "ручное" планирование в Excel, отсутствие кросс-функционального взаимодействия между отделами, значительные расхождения в базе технологических маршрутов, временных и прочих нормативов. Все это приводило к увеличению производственного цикла, неравномерной загрузке мощностей и отклонению сроков сдачи готовой продукции.

Поэтому следующим нашим шагом стало внедрение модуля SAP PP/DS, который позволил увеличить точность планирования с точки зрения балансировки мощностей, оптимизировать технологические маршруты и сократить сроки выполнения заказов "Русполимета" от приема заявки до отгрузки готовой продукции клиенту. Для гармонизации нормативно-справочной информации была разработана уникальная методология планирования процессов термообработки с возможностью ее использования в системе SAP PP/DS. В сжатые сроки мы реализовали прототип системы, что позволило провести тестирование базового функционала точного планирования производства и вывести его в продуктивную эксплуатацию уже на ранних этапах проекта.

Основная цель проекта - сокращение производственного цикла, обеспечение высокого уровня гибкости и управляемости производственных процессов. "Русполимет" планирует за счет внедренных изменений повысить уровень клиентского сервиса, эффективно формировать плавильные кампании, снижать время прохождения заказа, оптимизировать загрузку мощностей.

Внедрение модуля SAP PP/DS - логичный шаг в рамках масштабного проекта по развитию бизнеса ПАО "Русполимет", который строится на цифровой платформе SAP S/4HANA. Новая система планирования позволила нам улучшить качество производимой продукции, существенно сократить сроки ее поставки клиентам, а также помогла подняться на новую ступень развития бизнеса.

Наше производство - это сложный процесс, многовариантный. Есть множество факторов, которые влияют на планирование производства. Больше полугода мы работали над методологией проекта. Я ожидаю, что запуск данного модуля системы даст нам колоссальный скачок в эффективности производства.

Каков следующий этап в дорожной карте цифровой трансформации?

Максим Клочай: Дальше мы начнем работу над внедрением модулей по управлению ремонтами и автоматической генерации технологических карт.

Опыт, полученный от внедрения информационных технологий, уникален. Нам нужно двигаться дальше, от цифровизации процессов к цифровой трансформации бизнеса, а это более глубокий и масштабный процесс. Это комплексное преобразование предприятия с использованием цифровых решений и технологий. Его цель - выход на дополнительные рынки, создание новых каналов продаж и решений, которые генерируют новую чистую выручку и приводят к увеличению стоимости компании. На этом этапе бизнес может создавать и запускать решения, интегрирующие все оцифрованные данные и приложения. Трансформация открывает возможность для создания и реализации принципиально новых стратегий, которые приносят больше выгоды бизнесу и пользы клиентам. Чтобы этого достичь, компании требуется не только поменять процессы и операции, но и обновить стратегическое мышление.