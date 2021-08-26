Новости

Туроператорам разрешили летать в Египет из 41 города РФ 16:14
Посол РФ: В аэропорту Кабула при эвакуации НАТО погибли 50 человек 16:04
ABBA выпустит пять новых песен после почти сорокалетнего перерыва 15:59
Минтруд разъяснил порядок перерывов во время работы 15:52
Вологодские коллеги подарили Памфиловой веник для чистоты на выборах 15:48
Уровень антител после вакцинации от COVID-19 зависит от иммунитета 15:32
Названы города с лучшими проектами благоустройства 15:31
Посол РФ: Все желающие россияне покинули Афганистан 15:30
Осенью вырастут цены на бюджетные смартфоны 15:27
Синоптики пообещали бабье лето в европейской части России 15:20
Умерший от COVID-19 ярославский депутат выступал против вакцинации 15:20
ЦИК снял с выборов кандидата от "Яблока" Шлосберга за связь с экстремистской организацией 15:20
Кабмин увеличит призовой фонд конкурса проектов по улучшению городской среды 15:16
Казанские школы с 1 сентября будут охранять сотрудники ЧОП 15:16
Вузы Союзного государства заключили 100 договоров о сотрудничестве 15:08
Россия отмечает год до старта чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 15:04
В Челябинской области повысили размер пособия на рождение ребенка 15:00
Болгары раскритиковали главу своего МИД, назвавшего Крым украинским 14:56
В центре Великого Новгорода нашли крепость легендарного Рюрика 14:53
Двенадцать стран проявили интерес к уникальным учениям МЧС в Арктике 14:44
Сенатор: Нужны механизмы полного неприятия буллинга в детских коллективах 14:44
В мире подсчитали потери из-за медленной вакцинации 14:34
На территории Кузбасса ввели режим "черного неба" 14:34
WhatsApp оштрафовали на 4 млн рублей 14:32
В Кремле напомнили о возможности избавиться от статуса иноагента 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 15:31
Рубрика: Власть

Названы города с лучшими проектами благоустройства

Текст: Марина Трубилина

Финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях были объявлены на форуме "Среда для жизни: город и вода". Победителями стали 160 проектов из 65 регионов России.

Фото: Воронежская областная Дума
В Воронежской области вложат 1,8 миллиарда в благоустройство городов

На конкурс поступило 307 заявок из 73 регионов. Одним из основных условий отбора победителей было сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, включая средовую застройку и уникальность ландшафтов, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

Лидерами по количеству проектов-победителей в этом году стали Башкортостан и Нижегородская область. Финалистам выделят средства на реализацию проектов. 16 победителей категории "Исторические поселения" получат по 56,25 млн рублей. 26 городов-победителей с населением в 50-100 тысяч человек получат по 80 млн рублей, 56 городов с 20-50 тысячами жителей - по 70 млн рублей. 62 городам-финалистам с населением до 20 тысяч человек выделят по 50 млн рублей.

Деньги пойдут на создание и благоустройство рекреационных пространств, включая организацию пешеходных зон в исторических центрах, реконструкцию культурных объектов, обустройство площадей и скверов, ремонт и строительство набережных.

"С каждым годом правительство уделяет все больше внимания развитию малых населенных пунктов и обеспечивает регионам соответствующую финансовую поддержку. Сегодня председатель правительства дал поручение проработать вопрос увеличения объемов финансирования конкурса уже со следующего года. Благодаря этому еще больше малых городов получат обустроенные территории, которые без конкурса в таких городах могли и не появиться", - сказал Хуснуллин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Приволжье ПФО Башкортостан ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

В Кремле напомнили о возможности избавиться от статуса иноагента
Посол РФ: Все желающие россияне покинули Афганистан
СК РФ назвал фамилию подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников
За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты