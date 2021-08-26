Названы города с лучшими проектами благоустройства

Финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях были объявлены на форуме "Среда для жизни: город и вода". Победителями стали 160 проектов из 65 регионов России.

На конкурс поступило 307 заявок из 73 регионов. Одним из основных условий отбора победителей было сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, включая средовую застройку и уникальность ландшафтов, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

Лидерами по количеству проектов-победителей в этом году стали Башкортостан и Нижегородская область. Финалистам выделят средства на реализацию проектов. 16 победителей категории "Исторические поселения" получат по 56,25 млн рублей. 26 городов-победителей с населением в 50-100 тысяч человек получат по 80 млн рублей, 56 городов с 20-50 тысячами жителей - по 70 млн рублей. 62 городам-финалистам с населением до 20 тысяч человек выделят по 50 млн рублей.

Деньги пойдут на создание и благоустройство рекреационных пространств, включая организацию пешеходных зон в исторических центрах, реконструкцию культурных объектов, обустройство площадей и скверов, ремонт и строительство набережных.

"С каждым годом правительство уделяет все больше внимания развитию малых населенных пунктов и обеспечивает регионам соответствующую финансовую поддержку. Сегодня председатель правительства дал поручение проработать вопрос увеличения объемов финансирования конкурса уже со следующего года. Благодаря этому еще больше малых городов получат обустроенные территории, которые без конкурса в таких городах могли и не появиться", - сказал Хуснуллин.