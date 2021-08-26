Привлечь квалифицированных специалистов на высокотехнологичное производство, расположенное в моногороде - непростая задача. Не менее важно сохранить их. Руководство ПАО "Русполимет" решает эти вопросы комплексно, реализуя различные программы, нацеленные на молодых и опытных сотрудников. Подробности в интервью "РГ" рассказала директор по персоналу предприятия Нина Кубанцева.

Нина Николаевна, производственные площадки ПАО "Русполимет" расположены в небольшом городе Кулебаки, который находится достаточно далеко от областного центра и других крупных населенных пунктов. Как вам удается привлекать высококлассных специалистов на предприятие?

Нина Кубанцева: Я считаю, что главное - не привлечь высококлассных специалистов, а вырастить их. Молодежь, которая уезжает на учебу в крупные города, не всегда возвращается в Кулебаки. Поэтому мы разработали и реализуем долгосрочную программу "Русполимет-Экспресс", которая начинается с профориентационного центра, направленного на популяризацию профессии металлурга и других технических специальностей через организацию олимпиад, тренингов, мастер-классов и других мероприятий. Важно показать молодежи, что можно реализоваться в этих профессиях и быть успешными в своем городе.

Финальная ступень программы - проект "Шаг вверх". Это тройственное соглашение между колледжем, ВУЗом и ПАО "Русполимет" на обучение молодежи по сокращенной программе с дальнейшим трудоустройством. Мы готовы сопровождать студентов на протяжении всего срока обучения, платить им стипендию, организовывать стажировки и практики на нашем производстве, выступать техническими руководителями при разработке проектов. А в финале - взять к нам на работу и развивать их дальше как специалистов. В этом проекте уже участвуют КМК и НГТУ, и мы готовы к расширению партнерства.

На предприятии многие металлурги трудятся целыми династиями, удается ли сохранить традицию в 21 веке?

Нина Кубанцева: У нас на заводе более 30 династий, которыми мы гордимся. Это достойная история, которую нужно бережно хранить и стараться развивать. Поэтому трудоустройство детей наших сотрудников поощряется не только морально, но и материально

На рынке труда сложилась серьезная конкуренция за грамотных инженерно-технических специалистов. Почему соискателям стоит обратить внимание на "Русполимет"? Что помимо зарплаты может привлечь потенциальных сотрудников?

Нина Кубанцева: "Русполимету" действительно есть, чем похвастаться. Начну с нашего нового проекта - "Группа быстрого роста". Он стартовал в этом году. Он нацелен на то, чтобы молодые специалисты, пришедшие к нам на производство сразу после учебы, могли быстро адаптироваться и включиться в работу. Сейчас в нем участвует 13 сотрудников, которые будут работать в технической дирекции и IT-дирекции. После шестимесячной адаптации молодые специалисты попадают в долгосрочную программу развития. Там есть отдельные проекты - например, "Школа мастера" или "Управленческая школа". Пройдя через них молодой сотрудник получает реальный шанс вырасти до руководителя.

Что касается социальных программ, то у нас успешно реализуется проект по обеспечению жильем. Возможны два пути. Первый - это жилье для молодых специалистов в корпоративном доме. Второй - компенсация процентов по ипотеке лучшим сотрудникам, которые успели проявить и зарекомендовать себя в работе.

Для сотрудников есть дотации на питание, посещение спортзала, материальная помощь к отпуску, различные культурно-массовые мероприятия, а также корпоративная программа ДМС. Это касается не только молодых специалистов, но и более опытных сотрудников. И это только часть того, что мы предлагаем.

"Русполимет" - это инновационное предприятие, которое постоянно внедряет новое оборудование, запускает высокотехнологичные производственные линии. Как вы повышаете квалификацию действующих сотрудников?

Нина Кубанцева: Работа по обучению персонала ведется системно и в двух направлениях. Первое - это внутрикорпоративное обучение с привлечением высококвалифицированных сотрудников, которые давно работают на предприятии и делятся своим опытом с коллегами на тренингах, мастер классах, семинарах.

Второе направление - это обучение с привлечением внешних образовательных организаций. Основными нашими партнерами являются Нижегородский технический университет, выксунский филиал МИСиС и центры проф подготовки. Также мы начали активное сотрудничество с Уральским федеральным университетом, в планах - Челябинский университет, ННГУ имени Лобачевского, ряд московских вузов.

За год мы обучаем более 3000 человек, некоторые работники повышают квалификацию по нескольким программам в год.

Сейчас за счет завода в ВУЗах обучается 45 сотрудников, из них 7 аспирантов, также еще 15 человек мы планируем направить на учебу ВУЗы в ближайшее время.

Какие шаги планируете сделать в дальнейшем для укрепления и развития кадрового потенциала компании?

Нина Кубанцева: Мы понимаем, что недостаточно привлечь сотрудников, очень важно их удержать. И в этом направлении тоже ведется большая работа. Разработаны и действуют мотивационная программа "Основной капитал", программа "Кадровый резерв", где мы находим и развиваем таланты, программа "Управление карьерой" и программы, направленные на развитие профессиональных и управленческих компетенций.

Буквально сейчас совместно с металлургическим производством мы разрабатываем пилотный проект развития профессиональных компетенций инженерных кадров, где будем несколько месяцев обучать специалистов технической дирекции. Если программа покажет достойные результаты, будем ретранслировать ее на другие дирекции.

Самое главное, что мы гордимся нашим заводом, нашими достижениями, нашими сотрудниками и будем все делать для того, чтобы производство развивалось, создавались новые рабочие места. Мы уверены, что у предприятия большое будущее, а вместе с развитием предприятия будет развиваться и наш город.