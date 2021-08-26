В Тольятти локализовали лесной пожар

Локализован низовой лесной пожар, из-за которого накануне вечером был введен режим ЧС на территории города Тольятти.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в четверг в 09.20 утра по местному времени пожар локализован. К его ликвидации привлекались около 200 человек и 64 единицы техники. Дополнительно использовались самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России.

Площадь активного горения составила 0,5 гектара.

Ранее была объявлена локализация лесного пожара на территории национального парка "Бузулукский Бор". Огонь охватил площадь около 850 гектаров. Для тушения лесного пожара помимо авиации задействовали три пожарных поезда.