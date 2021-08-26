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26.08.2021 09:15
Рубрика: Общество

Частный сектор Омска избавят от чадящих труб

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 194(8545)
Глава минприроды РФ Александр Козлов в рамках рабочего визита в Омск обсудил с руководством региона планы по реализации проекта "Чистый воздух". Так, речь шла о газификации частного сектора, который занимает треть территории Омска.
Омск входит в число двенадцати самых экологически неблагополучных промышленных центров в стране. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Омск входит в число двенадцати самых экологически неблагополучных промышленных центров в стране. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Омск входит в число двенадцати самых экологически неблагополучных промышленных центров в стране. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Город входит в число двенадцати самых экологически неблагополучных промышленных центров в стране. Поэтому он стал участником государственной программы "Чистый воздух", согласно которой к 2024 году выбросы в проблемных мегаполисах планируется снизить на двадцать процентов.

Путин поручил газифицировать первыми города проекта "Чистый воздух"

По данным минприроды РФ, в прошлом году в атмосферу Омска сброшено 256 тысяч тонн вредных веществ. В основном это летучие отходы 245 промышленных предприятий. Еще четырнадцать процентов добавили печные трубы частного сектора.

Всего на территории города расположено более 46 тысяч малоэтажных домов. Жители отапливают их углем и дровами. Застройщики к огромной территории частного сектора интереса не испытывают - снос и переселение слишком дорогое удовольствие. Потому этот жилой сегмент в ближайшие десятилетия так и останется малоэтажным. И единственным на сегодняшний день решением улучшить его экологию является перевод домов на газовое отопление.

- Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов в Омске запланировано подключение к голубому топливу пятнадцати тысяч домовладений, - сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Согласно новому закону о социально ориентированной газификации, у жителей частного сектора скоро появится возможность бесплатно подвести газовую трубу к границам своих участков. Правда, закон еще не подкреплен нормативными документами, поэтому полноценно заработает лишь с начала 2022 года, но заявки уже можно подавать. Вот только омичи делать это не торопятся.

- Мы прикинули бюджет газификации. Получилось, что только подвод трубы от общего вентиля к дому и разводка обойдутся не менее чем в восемьдесят тысяч рублей, - сообщил корреспонденту "РГ" житель улицы 5-я Северная Антон Зуев. - Плюс бойлер, сетевое оборудование, приборы контроля давления и температуры в газовой системе, счетчики. За разработку проекта и оформление документов тоже придется платить из своего кармана. В общей сложности потребуется как минимум тысяч двести. Мы такие деньги, наверное, найдем. А вот наши многочисленные малоимущие соседи - вряд ли.

Купить газовое оборудование по дешевке не получится. Согласно правилам, оно должно быть безопасным, а значит, сертифицированным. Существуют также строгие требования к кухне - в частности, может понадобиться обустройство вентиляционного канала. Плюс обязательное периодическое техобслуживание, от которого отказаться нельзя - природный газ считается повышенным источником опасности. И, разумеется, ежемесячные платежи за топливо. В среднем на газовое отопление утепленного частного дома, в зависимости от площади, у омичей уходит от десяти до пятнадцати тысяч рублей в год.

Газификация предполагает также обязательное наличие альтернативного источника тепла (той же печки), а значит, и запаса топлива. Поэтому многие жители частного сектора думают, стоит ли игра свеч.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Названы средние затраты на "социальную" газификацию

- У меня дом небольшой, на зиму хватает пяти-шести тонн угля. В среднем уходит две пенсии. Газовое отопление обойдется в одну, да и в квартире станет чище. Но расходы на саму газификацию, котел и прочее оборудование мне точно не потянуть, - делится расчетами жительница Амурского поселка Тамара Абрамова.

Тему доступности газификации глава региона Александр Бурков поднял на встрече с Александром Козловым.

- Согласно новым правилам, субсидии из федерального бюджета регионы могут направлять только на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей с целью подключения к ним жилых домов. Но не на газификацию самих частных домовладений. Поэтому необходимо внести изменения, дающие возможность компенсировать затраты населению за газовое оборудование, а также перевод отопления внутри дома, - уверен губернатор.

Тем временем

В рамках программы "Чистый воздух" правительство РФ выделит Омской области дополнительные средства на закупку троллейбусов и газомоторных автобусов для обновления городского транспорта. Кроме того, в соответствии с региональным проектом "Чистая страна", в Омске предусмотрена ликвидация с 2022 года мусорных полигонов в Центральном и Советском округах. В минприроды РФ не исключают федеральную помощь в закрытии одного из них уже в нынешнем году.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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