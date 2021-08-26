Кардиолог объяснил, как окружность талии влияет на давление

Омский врач рассказала о том, как избыточный вес влияет на артериальное давление.

- Давление возрастает при увеличении массы тела. Каждый лишний килограмм добавляет в среднем 1-2 мм ртутного столба, - рассказала кардиолог Омского клинического диагностического центра Татьяна Гордиенко.

По словам доктора, особенно важное значение имеют избыточные жировые отложения в области живота, или так называемое висцеральное ожирение.

- Здоровым показателем окружности талии считается показатель, не превышающий 80 см у женщин и 94 см - у мужчин, - объяснила Татьяна Гордиенко. - Высокий риск преждевременной смерти от болезней сердца связан с обхватом талии больше 88 см у женщин и 102 см у мужчин.

Кардиолог утверждает, что абдоминальное ожирение как фактор риска продолжает работать и после того, как сердечно-сосудистые заболевания уже развились. Но практика показывает, что обычно пациенты начинают прием препаратов и перестают обращать внимание на лишние килограммы.

Врач настоятельно рекомендует задуматься об этой проблеме. Ведь избавление от лишних килограммов в области талии не только снизит риск смерти от сердечных болезней, но и позволит уменьшить дозу принимаемых лекарств.