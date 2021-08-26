Транснефть - Западная Сибирь завершила гидроиспытания резервуара на головной перекачивающей станции

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершили гидравлические испытания резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. м. на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции, расположенной в Яйском районе Кемеровской области.

Испытания проводились в рамках работ по техническому перевооружению резервуара для приёма, хранения, откачки и измерения объема нефти. Цель - проверка металлоконструкций реконструированного резервуара на прочность и герметичность. По итогам испытаний недостатков выявлено не было.

Решение о необходимости ремонта резервуара было принято по результатам его технической диагностики. В ходе технического перевооружения были выполнены работы по локальному ремонту фундамента, замене центральной части днища, гидрофобного слоя, листов первого пояса стенки, его патрубков и люков. Также модернизированы системы автоматического пожаротушения, электрохимзащиты и электроснабжения. Срок безопасной эксплуатации РВСП после реконструкции рассчитан на восемь лет.

Модернизация резервуарного парка перекачивающих станций является одним из ключевых направлений программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственной инфраструктуры АО "Транснефть - Западная Сибирь". За 2021 год будут обновлены резервуары общим объемом 105 тыс. куб. м. - три на Анжеро-Судженской ЛПДС Новосибирского районного нефтепроводного управления и по одному резервуару - на Рыбинской ЛПДС Красноярского РНУ, нефтеперекачивающих станциях "Вагай" Ишимского РНУ и "Парабель" Томского РНУ.

Справка

Анжеро-Судженская ЛПДС является структурным подразделением Новосибирского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Западная Сибирь". На ЛПДС поступает сырье с месторождений Западной Сибири по магистральному нефтепроводу Омск - Иркутск и севера Томской области по магистральному нефтепроводу Александровское-Анжеро-Судженск. Ежегодно станция транспортирует 50 млн тонн нефти и сдает сырье на нефтеперерабатывающие заводы.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"