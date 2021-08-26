В Омске изменят систему освещения улиц

На улицах Омска установят две тысячи энергосберегающих и управляемых светильников. Обновление системы освещения обойдется в шестьдесят миллионов рублей. По словам специалистов, вложения окупят себя за четыре года.

Рабочие уже приступили к замене фонарей вблизи новой "Арены Омск", которую возводят специально к предстоящему Молодежному чемпионату мира по хоккею - 2023. В день они устанавливают до восьмидесяти светильников, уровень накала которых можно регулировать. Полностью монтаж улицы планируют завершить к 1 сентября этого года.

- Светильники не только энергоэкономичные, но и управляемые с пульта через спутник. Любой фонарь при необходимости можно отрегулировать до оптимальных параметров яркости, - поясняет мастер участка наружного освещения Александр Букач.

Специалисты "Омскэлектро" утверждают, что две тысячи новых светильников, которые установят в ближайшее время, позволят сэкономить два миллиона электрочасов в год.

Управляемое освещение появится не только на левом берегу, но и в других городских округах. В общей сложности "умные" фонари в этом году зажгут на 23 улицах Омска. А в перспективе все городские светильники заменят на энергосберегающие.

Обновление идет уже не первый год. В 2019-м, накануне Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации, в Омске заменили около трех тысяч уличных фонарей. В частности, две сотни современных светильников установили на Иртышской набережной. По данным мэрии, теперь ежегодная экономия только на этом участке составляет порядка полумиллиона рублей.

В ГИБДД отмечают, что благодаря хорошей освещенности дорог новыми фонарями снижается аварийность. Сотрудники аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", которые с помощью видеокамер следят за порядком на улицах в круглосуточном режиме, также подтверждают, что работать становится комфортнее. Даже в хмурую и туманную погоду пешеходы, автомобили, магазины и кафе - как на ладони.

Это помогает не только следить за общественным порядком на улицах, но и оказывать помощь в разборе спорных ситуаций на дорогах и даже раскрывать преступления.

Между тем

Ученые придумали оригинальный способ определения уровня экономического развития территорий - с помощью ночных снимков из космоса. По мнению экспертов, чем ярче они освещены, тем лучше развиты. Логика необычного мониторинга проста и основана на масштабах энергопотребления. Мегаполисы, экономика которых процветает, могут позволить себе сиять, а города с более скромными возможностями - нет. Ученые НГУ утверждают, что из сибирских городов в темное время суток ярче всех светится Новосибирск. Наблюдения подтверждают цифры: доходы бюджета города на Оби - выше, чем других региональных центров Западной Сибири.