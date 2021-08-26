Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших в Беслане

Социально-экономическое развитие Беслана обсудил президент с врио главы Северной Осетии. Владимир Путин пообещал помочь с финансированием реабилитации пострадавших и решением других социальных проблем.

В программу, подготовленную по поручению президента, входят 64 мероприятия, сообщил Сергей Меняйло. Четыре уже реализованы. Основное - это создание музея патриотического воспитания и профилактики терроризма. В этом году нашли деньги, премьер-министр дал поручение, так что дополнительное финансирование есть, заверил докладчик. "В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с "Матерями Беслана"", - уточнил он.

Но 40 мероприятий вообще не обеспечены финансированием. Это дорожно-транспортная сеть Беслана, социальные вопросы, реабилитация пострадавших, в том числе и обучение, лечение, перечислил Меняйло. "Объем там какой?" - спросил Путин. "Где-то порядка 800 млн, но это до 2025 года. Первый объект - это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если вы такое поручение дадите - в первоочередном порядке и полном объеме обеспечить финансирование", - попросил врио главы республики.

"Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет", - заверил президент.