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26.08.2021 17:52
Рубрика: Власть

Путин утвердил поручения по развитию Северной Осетии

Текст: Кира Латухина
После встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло в Кремле президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений по развитию республики.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Как и обещал на встрече, глава государства указал обеспечить в полном объеме финансирование объектов социально-экономического развития Беслана, предусмотренных планом развития республики, подлежащих реализации в 2020 - 2025 годах в приоритетном порядке.

Путин отправится на Дальний Восток 1 сентября

До 15 декабря нужно включить в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" подготовку мастер-плана создания нового туристического кластера в Северной Осетии, а также ввести Владикавказ в перечень чартерных авиаперевозок, выполненных по заказу туроператора, по которым предоставляются субсидии за счет федерального бюджета.

При разработке и реализации программы по медицинской реабилитации, финансируемой за счет госказны, нужно рассмотреть возможность формирования в республике реабилитационных центров. А Центр пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон включить в федеральную адресную инвестиционную программу с 2022 года, предусмотрев новое строительство, комплексную реконструкцию и оснащение современным оборудованием.

К 1 сентября президент поручил доложить предложения по дополнительной поддержке сельского хозяйства в регионе. А до 1 октября представить предложения по комплексному развитию Владикавказа, проработав вопрос вовлечения неиспользуемых по назначению территорий, на которых находятся промышленные объекты.

К 1 ноября нужно проработать вопрос об участии ВЭБ.РФ в финансировании проектов в Северной Осетии. К этому же сроку следует доложить по теме развития предприятий обрабатывающей промышленности, в том числе производящих продукцию двойного назначения.

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