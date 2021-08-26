Путин утвердил поручения по развитию Северной Осетии

После встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло в Кремле президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений по развитию республики.

Как и обещал на встрече, глава государства указал обеспечить в полном объеме финансирование объектов социально-экономического развития Беслана, предусмотренных планом развития республики, подлежащих реализации в 2020 - 2025 годах в приоритетном порядке.

До 15 декабря нужно включить в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" подготовку мастер-плана создания нового туристического кластера в Северной Осетии, а также ввести Владикавказ в перечень чартерных авиаперевозок, выполненных по заказу туроператора, по которым предоставляются субсидии за счет федерального бюджета.

При разработке и реализации программы по медицинской реабилитации, финансируемой за счет госказны, нужно рассмотреть возможность формирования в республике реабилитационных центров. А Центр пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон включить в федеральную адресную инвестиционную программу с 2022 года, предусмотрев новое строительство, комплексную реконструкцию и оснащение современным оборудованием.

К 1 сентября президент поручил доложить предложения по дополнительной поддержке сельского хозяйства в регионе. А до 1 октября представить предложения по комплексному развитию Владикавказа, проработав вопрос вовлечения неиспользуемых по назначению территорий, на которых находятся промышленные объекты.

К 1 ноября нужно проработать вопрос об участии ВЭБ.РФ в финансировании проектов в Северной Осетии. К этому же сроку следует доложить по теме развития предприятий обрабатывающей промышленности, в том числе производящих продукцию двойного назначения.