Уникальный кластер уже ждет школьников в Калининграде

Издали видно: танцующая балерина то появляется, то исчезает - так встречает приезжающих Октябрьский остров, где строится культурно-образовательный кластер. Балерина из прихотливо сложенных ламелей (панелей, создающих изображение под определенным углом зрения) украшает фасад филиала Московской государственной академии хореографии (МГАХ), а совсем скоро рядом появится такой же скрипичный ключ - на здании филиала Центральной музыкальной школы (ЦМШ). Оба прославленных учреждения уже этой осенью готовы принять своих учеников в новых классах - к началу учебного года не сложилось из-за пандемии, но подождать осталось совсем чуть-чуть.

Кластер в Калининграде - это настоящий культурный "город" в городе. Здесь будет своя сцена у Большого театра, свои пространства откроет Третьяковская галерея и Российский государственный институт сценических искусств, но первым будет сдан образовательный комплекс. В него входит общеобразовательная школа на 550 учеников и филиалы МГАХ и ЦМШ - они уже приступили к обучению, только вот пока в помещениях, временно предоставленных Калининградом и Москвой.

- Приближающееся 1 сентября для нас будет уже третьим, в этом году у нас будут учиться 64 человека. А поступают каждый год 20-25 ребят, - рассказывает директор филиала ЦМШ "Балтийский" Лариса Волкова. По ее словам, обжить новые классы планируют в октябре - учебники уже завезены, готовы комнаты для проживания учеников. Интернаты, кстати, принципиальны - ведь и музыкальная школа, и академия хореографии принимают ребят со всей страны, не говоря уже о других регионах Калининградской области. ЦМШ, например, предоставит 38 комнат, где у каждого будет свое рабочее место, место для отдыха, небольшая кухонная зона. И особая фишка - гардероб, спроектированный специально под хранение концертных платьев и костюмов.

Третий год набирает талантливых ребят и МГАХ. На Октябрьском острове десять балетных залов - каждый со специальными мультимедиа-панелями.

- Эти современные панели очень для нас важны, с их помощью, к примеру, и в условиях пандемии все занятия, мастер-классы можно проводить и смотреть дистанционно. Появляется контакт со всем миром, - отмечает директор филиала МГАХ в Калининграде Артем Шпилевский.

Еще один серьезный проект в академии хореографии - концертный зал. Он будет вмещать 286 зрителей. Уже в начале сентября работы в нем, говорят, завершатся.

- Концертный зал, - рассказывает Шпилевский, - мы используем для репетиций студентов, для практики: будущим артистам балета важно привыкать к сцене. Но в зале будут проводиться и конкурсы, как наши, так и международные.

ЦМШ, к слову, тоже сценой не обделили - всего в школе пять концертных залов, больших и малых.

Полностью готова уже и общеобразовательная школа. Схема обучения стандартная - с 1-го по 11-й классы. Но только условия - самые современные. Не просто библиотека, скажем, но и аудио- и медиатека. Про тренажерные залы, бассейн, зоны отдыха с уютными пуфами и панорамными окнами и говорить нечего. Вокруг, конечно, детские площадки.

Здесь почти все уникально - объекты, технологии, но самым уникальным будет здание театра

До 20 сентября по плану все строительные работы в образовательном комплексе завершатся, в октябре должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию. В заминке винят пандемию. Плюс - особенное расположение Калининграда: те же стройматериалы из-за ограничений на границах приходили с задержкой.

Вторая очередь - жилые дома, общежитие для преподавателей и для артистов, приезжающих на гастроли, - ориентировочно будет готова до конца нынешнего года: здания уже видны сквозь арки школ.

Никто здесь не сомневается: такой чудесный учебно-культурный кластер станет притягательным магнитом для многих - и не только российских юных талантов. По словам Ильи Баринова, зампредседателя Калининградского правительства, уже присматриваются японцы, уже с поляками идут переговоры. Баринов пока не раскрывает всех секретов, но все же уточняет: "Здесь ведь почти все уникально - объекты, технологии строительства, но самым уникальным будет здание театра".

Пространства Большого театра (проект знаменитого архитектурного бюро Захи Хадид) и Третьяковской галереи - это уже третий этап строительства кластера. Финальный. Закладные камни филиалов были торжественно заложены Владимиром Уриным и Зельфирой Трегуловой в феврале, а откроются они до конца 2023 года.

Справка "РГ"

Культурно-образовательные кластеры строятся по поручению Владимира Путина. Проекты реализуются сразу в четырех городах страны - помимо Калининграда это Кемерово, Владивосток и Севастополь. Заказчик строительства - Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное и культурное наследие", учредителями которого выступили Большой и Мариинский театры, Эрмитаж и Третьяковская галерея.