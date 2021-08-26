В России придумали метод борьбы с суррогатным алкоголем

Союз предлагает установить в законе о производстве и обороте алкоголя требование об обязательной денатурации спиртосодержащей непищевой продукции, изготовленной из метилового и (или) изопропилового спиртов с содержанием их более 15% объема готовой продукции. Для денатурации предлагается использовать диатониум бензоат (битрекс). Законопроект отправлен на днях на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Спиртосодержащие суррогаты на основе метилового спирта по вкусу, запаху и цвету почти не отличаются от этилового спирта. Даже состояние опьянения в первое время похоже на эффект от обычного алкоголя. Бутлегеры находят в них дешевую замену этиловому спирту и чаще всего по ошибке используют для изготовления нелегальной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Но употребление 30 мл метилового спирта приводит к летальному исходу. При этом метанол достаточно просто приобрести. Примером служит присутствие на рынке стеклоомывателей для автомобилей на основе метанола.

Идею денатурировать метанол веществом, которое вызывает рвотный рефлекс, уже предлагало Росалкогольрегулирование в 2016 году - по следам отравления в Красноярске, когда погибли несколько десятков человек. Но в минпромторге посчитали, что из-за денатурации метанол нельзя будет использовать в химпроме. В начале 2017 года минпромторгу поручалось ужесточить оборот метанола, чтобы исключить его использование не по назначению. В минпромторге говорили, что разработали законопроект об этом.

Почему документ так и не был принят, в ведомстве "РГ" не сообщили. Но заверили, что рассмотрят законопроект союза "при его поступлении в установленном порядке". В минфин законопроект пока не поступал, ответили "РГ" в министерстве.

Росалкогольрегулирование ежегодно изымает из нелегального оборота десятки миллионов литров сырья и готовой продукции. Это этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция. Но отдельная статистика по выявлению в качестве сырья для нелегальной продукции именно метилового спирта отсутствует, рассказали "РГ" в Росалкогольрегулировании.

Если метиловый спирт и попадает в продукцию, то случайно. Зачастую это происходит как раз из-за его идентичности по запаху и вкусу с этиловым спиртом, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. "Метанол смертельно опасен, а нелегальный рынок хочет жить спокойно, таким "предпринимателям" достаточно ворованного этилового спирта", - говорит он.

По его оценке, емкость всего нелегального рынка составляет около 700 млн литров. А алкоголя с метанолом - не более нескольких сотен литров. Около 90% погибают не от качества алкогольной продукции, а от объема употребления. При этом в легальной рознице или общепите процент суррогата стремится к нулю.