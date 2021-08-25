В Карелии число умерших от суррогатного алкоголя выросло до пяти

Еще один человек, отравившийся суррогатным алкоголем в Карелии, скончался в Республиканской больнице им. В.А. Баранова в Петрозаводске. На сегодняшний день умерли пять человек, информацию подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, ЧП произошло 22 августа. Граждане Республики Беларусь, которые работают на одном из предприятий Пудожского района, устроили выходные посиделки со спиртным. Один человек из восьми умер до прибытия скорой помощи. Остальных госпитализировали. Еще трое скончались в больницах.

Исследования подтвердили наличие у всех в крови метанола. Три человека находятся в Медвежьегорской больнице, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Для расследования открытого уголовного дела СК по республике создал следственно-оперативную группу. Она выясняет происхождение спиртосодержащей продукции, допрашивает причастных к происшествию лиц. В ведомстве уже заявили, что суррогатный алкоголь граждане Республики Беларусь приобрели не на территории Карелии. Где именно, не уточняется в интересах дела.

Прокуратура Карелии взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного СК по признакам сбыта товара и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.