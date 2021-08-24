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24.08.2021 12:26
Рубрика: Происшествия

В Карелии умер четвертый человек после отравления метиловым спиртом

Текст: Светлана Цыганкова

В Карелии в Республиканской больнице им. В.А. Баранова умер четвертый житель Республики Беларусь, отравившийся суррогатным алкоголем. Всего в компании было восемь человек. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

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Напомним, ЧП произошло в воскресенье, 22 августа. Белорусы, работающие на одном из предприятий в Пудожском районе, приобрели суррогатный алкоголь и выпили. Один умер еще до приезда скорой помощи, остальных госпитализировали. Трое из них скончались в больницах.

Лабораторные исследования подтвердили наличие у всех в крови метанола. Это свидетельствует о том, что они употребляли жидкость, содержащую метиловый спирт.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту смерти жителей Республики Беларусь. В больницах остаются четыре человека.

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