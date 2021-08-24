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24.08.2021 10:51
Рубрика: Происшествия

В Карелии умер третий человек после употребления суррогатного алкоголя

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Карелии в Медвежьегорской центральной районной больнице умер третий житель Республики Беларусь после употребления суррогатного алкоголя. Всего отравились восемь человек.

На Алтае возбудили дела об отравлении алкоголем трех человек

Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. За жизнь пятерых борются врачи.

Напомним, жители соседнего государства в воскресенье выпили суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных уже подтверждено наличие в крови метанола, что говорит о содержании токсичного вещества - метилового спирта. Один белорус умер еще до приезда скорой помощи. Остальных госпитализировали в Пудожскую и Медвежьегорскую больницы.

Двое находятся в крайне тяжелом состоянии в республиканской больнице им. В.А. Баранова. Они без сознания, у одного была реанимация. Врачи делают все возможное, но благоприятных прогнозов не дают. Следком возбудил уголовное дело по факту смерти жителей Республики Беларусь.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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