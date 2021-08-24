В Карелии умер третий человек после употребления суррогатного алкоголя

В Карелии в Медвежьегорской центральной районной больнице умер третий житель Республики Беларусь после употребления суррогатного алкоголя. Всего отравились восемь человек.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. За жизнь пятерых борются врачи.

Напомним, жители соседнего государства в воскресенье выпили суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных уже подтверждено наличие в крови метанола, что говорит о содержании токсичного вещества - метилового спирта. Один белорус умер еще до приезда скорой помощи. Остальных госпитализировали в Пудожскую и Медвежьегорскую больницы.

Двое находятся в крайне тяжелом состоянии в республиканской больнице им. В.А. Баранова. Они без сознания, у одного была реанимация. Врачи делают все возможное, но благоприятных прогнозов не дают. Следком возбудил уголовное дело по факту смерти жителей Республики Беларусь.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.