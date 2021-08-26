Курорты Кубани в 2021 году посетили более 11 миллионов туристов

С начала этого года Кубань посетили более 11 миллионов туристов, что сопоставимо с цифрами допандемийного 2019 года, который стал рекордным для региона по количеству принятых отдыхающих. Об этом вице-губернатор Александр Руппель сообщил во время рабочего визита в Анапу главы Ростуризма Зарины Догузовой.

По словам Догузовой, в следующем году Ростуризм планирует запустить в пилотном режиме классификацию отелей, работающих по системам "все включено" и "ультра все включено", для того чтобы предоставить туристам понимание, на какой спектр услуг они могут рассчитывать при выборе таких средств размещения.

- Мы сегодня посмотрели несколько отелей: бизнес занимает очень активную позицию, - рассказала глава ведомства, слова которой приводит пресс-служба администрации Краснодарского края, - Да, не во всем получается, но желание работать и развиваться есть. В Анапе начинают появляться новые современные отели, номера уже совсем другого уровня, курорт движется в правильном направлении. В целом впечатление позитивное.

Зарина Догузова отметила проблему, общую для большинства гостиниц в стране: не все из них соответствуют заявленной категории звездности в части питания, технических нюансов, чистоты. Также она сообщила, что для комфорта туристов и легализации бизнеса в курортной сфере сейчас готовится законопроект, раскрывающий специфику работы гостевых домов, что позволит туристам понимать, что они получат под вывеской гостевой дом.

Сейчас в Краснодарском крае работают более пяти тысяч коллективных средств размещения, из которых более трех тысяч прошли классификацию. Высшая категория в пять звезд присвоена 42 объектам, четыре звезды - 184. По системам "все включено" и "ультра все включено" в регионе работают 80 объектов, и 60 процентов российских туристов интересует размещение в таких объектах.

- Повышение качества сервиса - большой сложный путь, совместно с отельерами при поддержке федерального агентства мы работаем на один результат - чтобы туристы из года в год возвращались к нам отдыхать, но для этого и сами гостиницы, и вся курортная инфраструктура должны соответствовать ожиданиям, - отметил Руппель.