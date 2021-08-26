На восстановление дворов в Ялте и Керчи направят 930 млн рублей

Правительство РФ дополнительно выделит 930 миллионов рублей на восстановление придомовых территории в Керчи и Ялте, пострадавших от подтопления в июне и августе 2021 года. Об этом на совещании о реализации инфраструктурных проектов в Крыму сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он уточнил, что соответствующее решение принял президент России Владимир Путин в ответ на соответствующее обращение крымских властей с просьбой о помощи пострадавшим от ЧС территориям. По словам Аксенова, в Ялте восстановят 64 объекта, в том числе прежде всего 27 пострадавших от подтопления, в Керчи - 48 придомовых территорий.

Глава региона поблагодарил президента за это решение и сообщил, что сейчас готовится необходимая техническая документация и происходит ее согласование с федеральными министерствами.

- В этом году будет заключен контракт на проектные и строительно-монтажные работы, - пояснил руководитель республики. - В сентябре планируем начать работы.

Ранее правительство РФ признало череду залповых ливней и затоплений в Республике Крым в июне-июле 2021 года чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По информации главы Крыма, всего за два месяца в республике подтопило 43 населенных пункта в шести муниципалитетах. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта.