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26.08.2021 20:28
Рубрика: Общество

В Крыму отменили требование QR-кодов вакцинации для посещения школьных линеек

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым отменили ранее принятое решение пропускать на праздничные линейки в честь Дня знаний 1 сентября родителей первоклассников и 11-классников только с сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом на своей странице "Вконтакте" написал глава РК Сергей Аксенов.

В Крымском федеральном университете учебный год стартует 13 сентября

Ранее о такой противоэпидемической мере заявила на заседании оперативного антикоронавирусного штаба министр образования РК Валентина Лаврик. Однако требование предоставлять QR-код, озвученное всего за несколько дней до начала учебного года, повергло в шок многих родителей школьников. Ведь непривитые мамы и папы вакцинироваться уже не успеют, а значит, будут вынуждены пропустить это важнейшее в жизни ребенка событие.

- Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1 и 11 классов при посещении школьной линейки 1 сентября, - заявил Аксенов. - Но при этом убедительно просим родителей строго соблюдать масочный режим. Важно понимать, что речь идет о самом главном - здоровье и безопасности наших детей.

Для остальных классов, кроме первого и 11-го, праздник День знаний пройдет в кабинетах или на улице без присутствия родителей.

1 сентября в Республике Крым в первый класс пойдут 24700 детей. Всего же за парты сядут 222 тысячи школьников.

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